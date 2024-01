Nottingham Forest arrisca ser castigado por violar Fair Play Financeiro

Com duas vitórias seguidas nas duas últimas jornadas da Premier League, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo pode ver o bom momento recente ser abalado por uma punição que afetará diretamente as suas contas na tabela. É que, segundo adianta a imprensa inglesa, o clube orientado pelo técnico português arrisca-se a ser o próximo a ser punido por conta do Fair Play Financeiro, seguindo assim as pisadas do Everton, que foi penalizado com a dedução de 10 pontos em meados de novembro Em causa está essencialmente o investimento da temporada passada, com a contratação de 43 jogadores depois da conquista do Championship e consequente subida à Premier League, o que poderá ter superado o limite máximo de 105 milhões de libras (121 milhões de euros) de balanço negativo no período de três anos. O clube insiste que não violou as regras e terá contratado um advogado de topo para defender a sua causa, mas a imprensa inglesa levanta a possibilidade de haver mesmo uma punição.Além do já punido Everton (que até pode ver ser-lhe aplicada nova sanção) e do Nottingham, em cima da mesa está também uma ação disciplinar para o Manchester City, clube que foi acusado de mais de 100 violações das regras do Fair Play Financeiro.