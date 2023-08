Nottingham Forest alcança primeira vitória na Premier League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nottingham Forest somou esta sexta-feira a primeira vitória na edição 2023/24 da Liga inglesa, ao vencer em casa o Sheffield United, por 2-1, no jogo que abriu a segunda jornada.

O nigeriano Taiwo Awoniyi colocou a equipa da casa em vantagem logo aos três minutos, mas, na sua estreia, o holandês Gustavo Hamer empatou para os recém-promovidos, aos 48'.

Seis minutos depois de entrar em campo, o neozelandês Chris Wood deu o triunfo ao Forest, aos 90 minutos, após novo cruzamento do costa-marfinense Serge Aurier, que já tinha feito a assistência para o primeiro golo.

Após a derrota com o Arsenal (2-1) na estreia, o Nottingham Forest somou os primeiros três pontos, ao contrário do Sheffield United, que continua em branco no regresso à Premier League.