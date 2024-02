Nuno Espírito Santo confiante para a Taça: «Jogamos em casa e queremos terminar o trabalho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo recebe amanhã o Bristol City (2ª) em jogo de desempate da 4ª ronda da Taça. Após o nulo há uma semana, o luso não foge à responsabilidade. "Jogamos em casa e queremos terminar o trabalho. Temos de dominar desde o início... é uma final, temos de ganhar", lançou o luso. Rodrigo Ribeiro não pode entrar nas opções, já que não fazia parte do plantel no primeiro jogo. Entretanto, o Forest oficializou a saída do central Joe Worral, cedido ao Besiktas de Fernando Santos.

Hoje jogam-se três duelos de desempate da 4ª ronda da FA Cup, todos entre clubes da 2ª divisão: Plymouth-Leeds; Coventry-Sheffield Wednesday; Southampton-Watford. Amanhã, há ainda o duelo entre Aston Villa e Chelsea.