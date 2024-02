Nuno Espírito Santo: «Entendo a decisão de Jurgen Klopp»

Nuno Espírito Santo, treinador português do Nottingham Forest, admitiu numa entrevista à DANZ Portugal compreender a decisão de Jurgen Klopp, que anunciou a saída do Liverpool no final da época por precisar de descansar."Entendo a decisão. É verdade o que ele diz, este é um trabalho que exige muito do treinador, da equipa técnica. 24 horas muitas vezes não é suficiente. É normal que chegue a um momento das nossas vidas em que consideramos outras situações", explicou o técnico.Depois, formulou um desejo: "Respeito e espero que a sua ausência não seja por muito tempo porque o futebol precisa do Jurgen Klopp por perto."