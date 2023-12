Nuno Espírito Santo feliz com primeira vitória à frente do Nottingham: «Os jogadores foram fantásticos»

Nuno Espírito Santo alcançou esta terça-feira a primeira vitória à frente do Nottingham Forest na visita ao Newcastle, por 3-1 , e após a partida mostrou-se muito satisfeito pela exibição da sua equipa."Todo o mérito para os jogadores, foram fantásticos. Acho que no último jogo reagimos muito bem mesmo com um jogador a menos, e hoje senti que os jogadores conseguiram expressar o seu talento. Taticamente estivemos bem, foi um bom jogo", começou por dizer o treinador português à 'beIN Sports'.E prosseguiu: "Não entrámos tão bem e sofremos [aos 23 minutos], mas tivemos uma bela oportunidade antes do golo deles. Mas marcar antes do intervalo muda tudo [Nottingham Forest marcou aos 45'+1]. Os jogadores acreditaram e isso ajudou muito. Sabemos como o Newcastle joga. São muito agressivos na pressão. Para termos espaço, precisamos de ter a bola para tentar quebrar esse primeiro momento de pressão. Se conseguirmos fazer isso, o espaço vai aparecer".Nuno Espírito Santo destacou ainda o esforço dos seus jogadores, que não tiveram "muito tempo para se prepararem". "Agora temos de recuperar bem para depois recebermos o Manchester United. Os adeptos foram incríveis", rematou.Com esta vitória, o Nottingham Forest é 16.º (17 pontos) colocado da Premier League à condição.