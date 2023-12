E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Espírito Santo estreia-se esta tarde como técnico no Nottingham Forest, na receção ao Bournemouth. Com apenas três dias de trabalho, o português tentará colocar um ponto final em duas séries negativas do novo clube: seis jogos sem vencer na liga e outra meia dúzia de duelos - desde 2014/15 - sem bater os cherries.