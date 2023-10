Nuno Tavares dá nome e apoia bolsas de estudo da Casa Pia: «É um orgulho e uma honra»

Nuno Tavares, lateral do Nottingham Forest e ex-aluno da Casa Pia, dá o nome e apoia bolsas de estudo atribuídas a alunos da instituição. O anúncio foi feito esta quarta-feira na cerimónia de abertura do ano letivo 2023/24, que decorreu no Museu da Marinha, sendo que o "Prémio Nuno Tavares" é uma das diversas distinções atribuídas e permitirá auxiliar dois alunos inscritos no curso de música, da componente artística.O internacional pelas seleções jovens de Portugal, formado no Benfica e atualmente no Nottingham Forest por empréstimo do Arsenal, frequentou a Casa Pia de Lisboa desde criança, desenvolvendo uma forte ligação à instituição, que costuma visitar sempre que tem oportunidade. E apesar de não ter conseguido marcar presença na cerimónia de hoje, devido a compromissos profissionais, deixou uma mensagem de orgulho e satisfação por poder ajudar: "Estes alunos estão de parabéns e o foco deve ir todo para eles. Para mim é um orgulho e uma honra. Acho fundamental ajudar os alunos da Casa Pia e fico feliz por de alguma forma contribuir para o seu crescimento. Já estive na posição em que eles estão e sei o importante que é ter algum tipo de apoio. Se ajudar a fazer a diferença, por mínima que seja, já valeu bem a pena", afirma Nuno Tavares.