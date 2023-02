Steve Cooper: «Para mim, o Manchester City é a melhor equipa do Mundo. É fascinante vê-los e estudá-los»

Steve Cooper mostrou-se satisfeito pelo empate (1-1) entre Nottingham Forest e o Manchester City, na 24.ª ronda da Premier League.

Em declarações no final da partida, o técnico do Nottingham Forest deixou rasgados elogios à equipa orientada por Pep Guardiola, lamentando, ainda assim, o grande golo marcado por Bernardo Silva já nos minutos finais da primeira parte do encontro no City Ground.

"Definitivamente que é um resultado positivo. Para mim, o Manchester City é a melhor equipa do Mundo. É fascinante vê-los jogar e estudá-los. Não é vergonha nenhuma dizer que o Manchester City teve a bola quanto quis. Estou desapontado pelo golos que eles marcaram, penso que o Joe Worrall foi atingido na cabeça, ainda que de forma não intencional. Tivemos um pouco de sorte, mas merecemos a sorte que tivemos no golo em que marcámos. Foi um bonito golo. Era esse o nosso plano - mantermo-nos no jogo e aproveitar os momentos que eventualmente tivéssemos", disse, em declarações ao 'Match of the Day' da 'BBC One'.