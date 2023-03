Dívidas podem transformar época de sonho em pesadelo para o Sheffield United

Atualmente na segunda posição do Championship, o Sheffield United está numa excelente posição (do ponto de vista desportivo) para voltar à elite do futebol inglês, já que conta com 6 pontos de avanço para o terceiro colocado Middlesbrough, mas o sonho poderá estar a caminho de se tornar num pesadelo. Tudo porque, devido a graves problemas financeiros, o clube está na iminência de ser colocado sob administração judicial, o que representaria de forma automática a dedução de 12 pontos na tabela - e uma queda do 2.º ao 7.º lugar! - caso a mesma seja concretizada até quinta-feira.Para evitar que tal suceda, segundo adianta o 'Daily Mail', a direção do Sheffield terá aplicado medidas extremas de controlo de custos, que vão desde o corte no aquecimento do relvado do centro de treinos e mudança de todos os treinos para uma zona interior, ao pedido para que os tratadores de relva deixem de utilizar fertilizante nos campos de treino. Foi também ordenada uma diminuição do recurso a olheiros e analistas, mas também um corte no recrutamento de trabalhadores externos para ajudar nas tarefas do clube. E, claro, falhar o pagamento das dívidas correntes, o que está a levar a um acumular de faturas por pagar que apenas complicam ainda mais a situação do clube.Ao todo, segundo adianta a mesma publicação, o Sheffield United deve cerca de 20 milhões de euros em transferências, podendo esse valor até ser bem superior, pois há outras transferências que ainda não entram nessa mais recente contabilização. Entre as contratações por pagar estão as de Rhian Brewster (ao Liverpool) e Anel Ahmedhodzic (ao Malmo), jogadores que custaram 26 e 4,5 milhões de euros, respetivamente.O mais incrível de tudo é que, apesar desta crítica situação, que levou também a atrasos nos pagamentos dos salários, o Sheffield está a realizar uma época de grande nível, com o tal segundo posto isolado na tabela do Championship e ainda a presença nos quartos-de-final da Taça de Inglaterra, prova na qual na ronda prévia afastou o Tottenham. Contudo, a não ser que a situação financeira melhore de forma milagrosa e os salários sejam pagos, o sonho pode mesmo tornar-se em pesadelo...