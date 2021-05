Estrela do Sheffield agride adepto do Leeds que fez comentário sobre a despromoção da equipa

O jornal inglês 'The Sun' conta que Oli McBurnie, jogador escocês do Sheffield United, agrediu um homem na rua que fez um comentário sobre a descida de divisão da equipa.





Elliott Wright, de 21 anos, estava a conversar com amigos quando viu o jogador a discutir com uma mulher. Ele contou depois que disse a Oli McBurnie "tem calma, isso não pode ser pior do que descer de divisão."O adepto do Leeds United filmou o jogador a aproximar-se, tendo depois sido alegadamente atacado. O vídeo, de 24 segundos, não tardou a tornar-se viral nas redes sociais.Elliot queixa-se que foi agredido à joelhada e ao murro, tendo acabando por ficar com um olho negro e alguns cortes na face. Não foi ao hospital.O Sheffield United é último na Premier League, com apenas duas vitórias e 5 empates, em 35 jogos.