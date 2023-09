Wes Foderingham, guarda-redes do Sheffield United, diz que recebeu insultos racistas e ameaças à família após a derrota com o Tottenham (1-2). "Não me importo que me chamem todo o tipo de nomes. Mas tenham calma com o racismo e as ameaças à minha família. Pensem antes de escrever", pediu, no Instagram.