Sheffield prometeu 9M€ de bónus aos jogadores... mas há dúvidas sobre se conseguirá pagar

Quando começou a temporada, de forma a motivar os seus jogadores, a direção do Sheffield United colocou em cima da mesa um tentador bónus de 8 milhões de libras (9 milhões de euros) a dividir por todo o plantel no caso de ser conseguida a promoção à Premier League. Esta quarta-feira, com a vitória sobre o West Bromwich Albion, os blades asseguraram o tão desejado regresso à elite, mas ao que parece, segundo o 'Daily Mail', os jogadores desconfiam que o prometido bónus dificilmente será pago.Tudo porque a situação financeira do clube é tudo menos famosa depois da decisão de Abdullah bin Musaid Al Saud ter decidido colocá-lo à venda. Há várias dívidas a fornecedores e outros clubes neste momento, pelo que o pagamento de um bónus tão chorudo será difícil de fazer em tempo oportuno. Em especial porque o encaixe vindo da Premier League (na ordem dos 170 milhões de libras - 192M€) apenas se realizará em julho, uma altura na qual é expectável que vários jogadores do atual plantel já tenham saído. Questionado sobre estas dúvidas, uma fonte do Sheffield garantiu que os bónus serão pagos aos jogadores nas datas previamente definidas nos seus contratos.Segundo a mesma publicação, os 9 milhões de euros serão divididos por todo o grupo, mas 80% da verba será distribuída em função do número de jogos no Championship e os restantes 20% de forma equitativa. Contas feitas, há jogadores que esperam receber 400 mil libras, qualquer coisa como 450 mil euros. Um bónus incrivelmente generoso, que por exemplo supera aquele que o Manchester United prometeu aos seus jogadores pela conquista da... Premier League (283 mil euros).