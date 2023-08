Intoxicação alimentar adia transferência: «Não volto a comer fígado de galinha cru!»

Flynn Downes já devia ser jogador do Southampton há muito tempo, mas apenas esta segunda-feira foi apresentado nos Saints. Tudo estava certo com o West Ham para o seu empréstimo, mas o anúncio (sempre dependente dos exames médicos) acabou por ser atrasado devido a problemas físicos do jogador. Não uma lesão, mas antes uma intoxicação alimentar que deixou o médio, de 24 anos, completamente KO. E o motivo, agora revelado pelo próprio, é no mínimo inusitado."Foi uma semana dura, estive mal por estar doente, mas sabe bem estar finalmente aqui. Estou entusiasmado por começar. Esperava ter já estado no fim de semana... Mas, resumindo, decidi comer umas coisas duvidosas por minha conta - e não, não vou culpar a minha senhora. Tive uma intoxicação alimentar, estava de rastos, perdi imenso peso, por isso não é ideal. Mas é assim... Já estou bem agora, vivemos e aprendemos. Não volto a comer fígado de galinha cru de novo!", atirou o jogador, citado pelo site oficial do Southampton.