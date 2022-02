Jogadores no chão e... gel energético: Southampton com método 'inovador' na Premier League

Já nos habituámos a ver jogadores a irem aos bancos de suplentes para consumirem barras energéticas, mas o caso do Southampton é, no mínimo, curioso. O 'The Athletic' analisou uma situação frequente nos jogos dos saints: em 14 dos 24 que disputaram na Premier League, houve sempre um jogador a cair no relvado no mesmo intervalo de tempo, permitindo aos colegas irem rapidamente ao banco... repor energias."Comem um gel energético que contém uma forma de cabrohidratos e que vai para o sangue muito rapidamente. Em cerca de 10 minutos, dá para ver logo a resposta", explicou à mesma fonte Phil Hayward, fisioterapeuta.Ora, o Southampton aproveita sempre, entre os 60 e os 70 minutos de jogo, para colocar o 'plano' em prática. Mas será que resulta? O site norte-americano mostra alguns dados interessantes que mostram que... nem sempre.Relativamente a golos marcados para lá dos 60 minutos, a equipa de Ralph Hasenhüttl regista nove. Pelo contrário, sofreu em 14 ocasiões. Hayward explica que isto pode ser apenas "uma coincidência". O 'The Athletic' mostra também que ficou "aparente" que os atletas têm mais tendência a cair caso sofram um golo no mesmo período de tempo. De resto, e uma vez que "os jogadores ofensivos são os que mais tendência têm a fazê-lo", Adam Armstrong já ficou, esta temporada, no chão por tempo prolongado em quatro ocasiões distintas.