Alan Shearer promete levar Harry Kane de carro para o Bayern Munique: «Dêem-me as chaves!»

Alan Shearer escreveu em tom de brincadeira no portal 'The Athletic' que conduz o carro de Harry Kane até à Alemanha se o avançado inglês do Tottenham decidir assinar pelo Bayern Munique. É que Kane está a aproximar-se (213) do recorde de golos de Shearer na Premier League (260), um máximo que o antigo goleador do Blackburn e do Newcastle gostaria de manter."Se o Harry quiser ir para o Bayern, conduzo eu mesmo o c... do carro dele; tudo para proteger o meu recorde de golos na Premier League", escreveu o antigo jogador."Na verdade, a esperança está quase perdida... O Harry tem quase 30 anos, mas cuida-se bem, não tem tido lesões graves e é bem capaz de voltar a Inglaterra e num par de anos ultrapassar-me. De qualquer forma, dêem-me as chaves, liguem o GPS e vamos...", acrescentou.Recorde-se que o Bayern Munique fez uma primeira proposta pelo jogador (70 milhões de euros mais variáveis), que foi recusada pelo Tottenham. Segundo a imprensa alemã, o clube bávaro - já já terá um acordo com o internacional inglês - pretende voltar à carga nos próximos dias.