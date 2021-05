Allegri terá dito que não ao Tottenham por estar à espera... do Real Madrid

Massimiliano Allegri, treinador italiano que tem sido apontado ao Real Madrid, rejeitou uma proposta do Tottenham por estar à espera... da decisão de Zidane e do clube merengue acerca do futuro do treinador francês.





O jornal desportivo 'AS' afirma que o italiano já "rejeitou várias propostas por estar a aguardar pela decisão final do clube espanhol", e que Allegri seria, para o Real Madrid, "a opção mais consolidada, uma vez que tem enorme experiência entre a elite e é um treinador que se encaixaria na perfeição na filosofia branca"."Allegri está consciente do interesse de outras equipas, mas já terá avisado os seus representantes para pedirem calma aos clubes que o procuram", refere o 'AS'.Recorde-se que o 'namoro' entre o Real Madrid e Allegri não é nova, uma vez que, em 2018, a equipa espanhola já tinha tentado garantir os serviços do técnico italiano, negociação que caiu por terra porque, segundo Allegri, "já tinha dado garantias ao executivo da Juventus, Andrea Agnelli, de que iria ficar na equipa bianconera".