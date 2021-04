Antigo dono do Crystal Palace defende Mourinho: «Jogadores são um bando de eternos perdedores»

O Tottenham deixou escapar a vantagem nos últimos minutos e cedeu um empate em Newcaste. Após a partida, José Mourinho foi confrontado com a incapacidade da equipa segurar o resultado, por ser algo que caraterizava os anteriores conjuntos orientados pelo técnico português, e respondeu que "o treinador é o mesmo, os jogadores são outros".





As declarações de Mourinho têm merecido criticas em Inglaterra, mas há quem defenda o Special One, como é o caso de Simon Jordan, antigo dono do Crystal Palace que considera que Mourinho "deu uma resposta factual"."Se a imprensa quer transformar isto nalgum tipo de observação sinistra, macabra e pretensiosa, é outra coisa. São os mesmos jogadores que ele defende regularmente mas sem o mesmo impacto. Estes jogadores foram uma desgraça absoluta com o Dínamo Zagreb e agora estão furiosos porque o treinador deles fez uma observação factual", afirmou Simon Jordan, à à rádio 'talkSport'.O empresário inglês reforçou depois as críticas ao plantel dos spurs. "Os jogadores do Tottenham são um bando de eternos perdedores, que não ganharam nada. Vão regularmente às finais da Taça de Inglaterra e perdem, foram à final da Champions e perderam, deviam ter ganho a Premier League quando o Leicester venceu em 2016. Não quero com isto dizer que as constantes críticas de Mourinho sejam o caminho certo, mas digo que ele, que ganhou algo em todos os clubes por onde passou, foi para um Tottenham que não é suficientemente bom", acrescentou.