Antigo jogador diz que Mourinho acrescentou "ingrediente secreto" ao Tottenham

Antigo jogador do Tottenham, Jermaine Jenas torce pelo sucesso dos spurs e é com otimismo que vê a forma como José Mourinho está a comandar os destinos do clube desde que lá chegou. Na ótica do antigo internacional inglês, de 37 anos, o técnico luso algo que Pochettino não tinha e isso poderá efetivamente fazer a diferença na hora de apontar a voos mais altos.





"Não podemos esquecer o que o Poch fez pelo Tottenham, pois levou-os à Liga dos Campeões de forma regular e também elevou o clube a um outro nível em relação à crença. Mas o Mourinho, por seu turno, olhou para o clube e disse 'é brilhante, mas posso torná-lo ainda melhor pois conheço o ingrediente secreto'. Esse ingrediente secreto é o desejo para ganhar. Todos os jogadores do Tottenham são bons futebolistas, mas a questão que se coloca é se eles querem mesmo esse sucesso, seguindo a fórmula dele? Parece-me que querem e quantos mais resultados importantes conseguirem mais o Mourinho os terá na sua mão", considerou o antigo médio, à BBC Sport."Aos 57 anos, o legado do Mourinho já está bem estabelecido. Vejam só o seu registo, é certamente um dos melhores treinadores de sempre por tudo aquilo que já conquistou. Mas agora tem a chance de conseguir algo diferente nos spurs. Algo que estranhamente pode até ser mais importante do que tudo o que fez até agora. Conseguem imaginar se ele levar o Tottenham ao título? Não há muitos treinadores capazes de pensar nisso ao chegar ao clube, quanto mais conseguir realizá-lo. O José não os assume como candidatos, mas é algo que ele certamente sente que é capaz de fazer. E fora do campo consegues perceber que ele está mais confortável por estar em Londres do que quando estava em Manchester a viver num hotel. Além disso, no clube tem os jogadores que quer e instalou neles o espírito que pretende", concluiu o ex-jogador, que nos spurs atuou entre 2005 e 2013.