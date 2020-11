«Mourinho fez uma lavagem cerebral aos jogadores»

O Tottenham está a realizar um grande arranque de temporada e lidera a Premier League com os mesmos 20 pontos do atual campeão (Liverpool) após oito jornadas. Em Inglaterra são cada vez mais as vozes que apontam a equipa de José Mourinho como séria candidata à conquista do título e Tim Sherwood, antigo técnico dos Spurs, em 2013/214, diz que o técnico português mudou a mentalidade dos jogadores e acredita que o Tottenham tem condições para ser campeão.





"Mourinho encontrou um caminho com o grupo de jogadores que tem. Claramente, fez-lhes uma lavagem cerebral para que acreditem e trabalhem para ganhar algo, pois este grupo precisa de ganhar troféus.", afirmou Sherwood em declarações à rádio 'TalkSport'."Mourinho já ganhou 20 troféus importantes na sua carreira. Começas a ganhar jogos, começas a acreditar que ele é verdadeiro e que sabe do que fala... Porque não podemos ganhar a Premier League", questionou o antigo técnico do Tottenham, que também teceu elogios às contratações feitas no último mercado de transferências."Reguilón é uma boa decisão para lateral esquerdo e Hojbjerg é a melhor contratação. Encaixa no estilo e protege as duas metades do meio-campo. Quando tens jogadores como Son e Kane, que são de classe mundial e poderiam jogar em qualquer equipa do mundo, há sempre uma hipótese de ganhar coisas", sustentou Tim Sherwood.