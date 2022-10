Antonio Conte já olha para o Sporting: «Temos um jogo decisivo na Champions»

Antonio Conte mostrou-se desapontado pela derrota do Tottenham diante do Newcastle , num duelo no qual, no seu entender, os spurs mereciam pelo menos ter conseguido a igualdade."Foi uma pena. Creio que o empate teria seria um resultado justo. Começámos bem e tivemos chances para marcar. O guarda-redes do Newcastle fez algumas boas defesas e no nosso melhor momento acabaram por marcar um golo estranho. Não quero comentar sobre a decisão [do árbitro]. Uns momentos depois sofremos o segundo e perdemos um pouco de confiança. Esse foi um momento difícil para nós, mas os jogadores demonstraram grande determinação e compromisso. Não tenho nada que me queixar nesse particular", começou por referir, à BBC Sport.Nos spurs não há tempo para lamúrias, até porque nos próximos dias há um duelo com o Sporting. E Conte sabe disso. "Temos dois dias para recuperar bem, porque na quarta-feira temos um jogo decisivo na Champions e continuamos a ter lesões. Não somos uma equipa de topo que pode perder jogadores decisivos. Estamos a tentar construir algo importante, mas para o conseguir necessitamos de melhorar a qualidade do plantel, de forma a jogarmos em duas importantes competições como Premier League e a Liga dos Campeões", comentou o italiano, que neste duelo não pôde contar com Cristian Romero e Pierre-Emile Hojbjerg, ambos ausentes por lesão.Depois, à Sky, o italiano seguiu o mesmo discurso. "Quando jogas a cada três dias, tens de ter um plantel profundo e forte. Acabámos de iniciar o nosso processo. Estamos a jogar na Liga dos Campeões, temos de melhorar a nossa situação passo a passo. É preciso tempo e paciência. Quero ser honesto. Pela experiêncai que tenho, estamos a fazer bem as coisas, mas precisamos de tempo e paciência. Se jogassemos de seis em seis dias, podíamos lutar por algo importanto. Mas jogar a cada três dias, temos de continuar o nosso caminho e ter paciência. Se alguém pensa que podemos inventar uma vitória e fazer um milagre... Se alguém não quiser ouvir-me, não é problema meu. Vou cruzar os dedos e pedir que não tenhamos lesões", desejou o técnico.Os spurs, refira-se, são líderes no Grupo D da Champions, com 7 pontos, mais 1 do que Marselha e Sporting.