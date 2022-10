Antonio Conte não entende golo anulado e atira: «O VAR está a causar muitos danos»

Expulso por protestos na sequência do golo anulado ao seu Tottenham diante do Sporting , Antonio Conte não poupou nas palavras e assumiu não entender por que razão o lance foi anulado. O italiano dos spurs diz mesmo que o VAR está a causar muitos danos no futebol atual."Achoq eua bola estava na frente do Kane e o golo é golo. Não percebo como colocaram a linha. É muito difícil comentar esta decisão. O VAR está a causar muitos danos. Queria ver isto acontecer noutro estádio de uma grande equipa, se estariam prontos para anular este tipo de golo. Gostava de saber disso... Uma imensa injustiça. Não gosto destas situações, não vejo nada de positivo. A segunda parte foi positiva e jogamos com muita intensidade. Merecemos a vitória, mas sabemos o que aconteceu. Não consigo entender por que temos de fazer algo no próximo jogo, quando podíamos ter fechado a qualificação neste jogo. Quando inventas este tipo de situações, crias imenso dano no clube. E problemas também", atirou o italiano, à BT Sport.Depois, na conferência de imprensa, o técnico reforçou o que dissera e ainda comentou a expulsão. "Todas as pessoas entraram no campo e o árbitro decidiu expulsar-me, apenas por isto. Há momentos que talvez possamos ser mais inteligentes para entender que acabou de anular um golo legal, porque o foi, a bola está à frente do Kane. Eu não comento as decisões dos árbitros, mas… não temos sorte. Espero que o clube fale com as pessoas com quem têm de falar. O clube tem de ser forte. Esta decisão criou um grande, grande dano. Se formos eliminados, depois quero ver."