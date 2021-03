Arsène Wenger dá conselho a Harry Kane que Mourinho deve ter gostado

Arsène Wenger considera que Harry Kane não precisa de deixar o Tottenham para brilhar ao mais alto nível. O avançado inglês, capitão da seleção, já foi conotado com o Manchester United, Manchester City e Real Madrid, mas o antigo treinador do Arsenal entende que o avançado, de 27 anos, também pode conquistar títulos ao serviço dos spurs.

"O Tottenham está numa posição em que pode ser ambicioso, não devemos julgar o clube pela lugar em que se encontra hoje", disse o treinador francês em declarações à 'beIN Sports'."Eles lideravam a Premier League em dezembro; estiveram algumas vezes no topo quando eu ainda estava no Arsenal. Mas ele é o único que pode avaliar esta situação, um jogador como este é sempre solicitado por outros clubes", acrescentou Wenger.E prosseguiu: "Ele foi até agora um verdadeiro líder do Tottenham. E é o líder na seleção inglesa. Respeito muito o seu empenho e qualidade; gosto de ver que ele pode jogar a 10 porque a qualidade das suas assistências, a velocidade, a sua visão de jogo e capacidade de execução são excecionais."