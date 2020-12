Associação de árbitros pede que se investigue movimento perigoso de Harry Kane

A associação de árbitros 'Refsupport' pediu que seja investigada uma manobra que Harry Kane tem vindo reiteradamente a utilizar nos jogos e que provoca quedas aparatosas por parte dos adversários.





Acontece no jogo aéreo. Quando a bola vem pelo ar, observou-se que o avançado do Tottenham aproxima-se do rival, por vezes olha-o bem para verificar a sua posição, e em vez de saltar para ganhar o lance de cabeça, baixa-se de derruba o adversário, que está em queda.Kane já foi visto fazer este movimento nos jogos com o West Ham, Brighton e Arsenal. A 'Refsupport', uma associação que se dedica a apoiar e aconselhar os árbitros de todas as categorias, já chamou a atenção dos juízes da Premier League. "Os jovens imitam o que veem na televisão. Isto é uma tática perigosa que deve ser anulada", explica a associação.