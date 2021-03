Bale lembra passado ao lado de Cristiano Ronaldo e elogia: «É um dos melhores de sempre»

Depois de uma entrada em falso, Gareth Bale parece estar finalmente a entrar nos eixos no Tottenham. As últimas semanas foram bastante positivas, com golos e assistências que deixaram os adeptos dos spurs encantados, com a sensação de que o retorno do galês foi mesmo um movimento acertado. Um regresso que Bale justificou numa sessão de perguntas e respostas com os adeptos na plataforma Twitch.





"Todos sabem que gosto muito do Tottenham e o que passei cá. Saí do Real Madrid porque queria jogar. Queria ajudar a equipa e o facto de voltar a um sítio onde sabia que ia ser tão acarinhado tornou a minha decisão fácil. É algo que me tem ajudado a baixar a cabeça e concentrar-me apenas em jogar futebol", disse o galês.Na mesma conversa, Bale foi ainda questionado sobre quem foi o melhor colega que teve a seu lado. "O melhor foi o Cristiano Ronaldo, pelos golos e pelos títulos que conquistámos juntos. Sem dúvida que é um dos melhores de todos os tempos".