Ben Davies é dispensado da seleção e Mourinho elogia o espírito de sacrifício do seu jogador

O Tottenham noticiou nas redes sociais que Ben Davies foi dispensado pela seleção do País de Gales devido a lesão e José Mourinho aproveitou para elogiar o empenho do defesa dos spurs.





"Isto acontece quando um jogador atua pela sua equipa lesionado, para a ajudar a recuperar de duas derrotas más. Um homem, uma equipa, um jogador", escreveu o treinador português.Mourinho referia-se ao jogo com o Aston Villa, que o Tottenham ganhou por 2-0, depois de perder com o Arsenal, para o campeonato, e com o Dínamo Zagreb, na Liga Europa.Aliás, depois do afastamento da prova europeia, o técnico criticou os jogadores, mas a situação parece ter ficado resolvida na partida seguinte.