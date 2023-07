Camisola do Bayern com nome de Kane irrita treinador do Tottenham: «Deu para te rires um bocadinho?»

O futuro de Harry Kane tem sido tema recorrente nos últimos verões do Tottenham, mas nunca como agora a possibilidade do avançado sair é tão elevada. O Bayern Munique é o principal interessado (e candidato) a garanti-lo e, por isso, tudo o que acontece em torno dos spurs interessa à imprensa alemã. Mas há quem decida ir um pouco além do habitual, como um jornalista do 'Bild', que decidiu protagonizar um momento inesperado e arrojado. Que não caiu nada bem ao técnico Ange Postecoglou..."Ontem disseste que não estavas muito relaxado com a situação do Harry. Como estás agora?", questionou o jornalista. Postecoglou repondeu com um "isso foi há dois dias e nada mudou". Tudo parecia correr de forma pacífica, até que o jornalista em causa decidiu mostrar uma camisola do Bayern Munique, com o nome Kane e o número 9 nas costas. Olhou para o técnico e atirou a questão: "Que achas? Fica bastante bem, não?".O treinador do Tottenham olhou e não escondeu a sua irritação. "Não sei do que estás a falar. Deu para te rires um bocadinho? Conseguiste o que querias? Talvez? Muito bem, vieste de longe para isso. Obrigado!". E o tema acabou ali, com o técnico dos spurs visivelmente agastado...