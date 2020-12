Carlos Vinícius admite boa adaptação ao Tottenham e elogia Mourinho: «É fantástico»

Carlos Vinícius chegou ao Tottenham na reta final do último mercado de transferências. Apesar de estar algo 'tapado' pela dupla Harry Kane e Son Heung-Min, o avançado emprestado pelo Benfica - os Spurs têm opção de compra no final da temporada - participou em 6 jogos oficiais e regista 3 golos e 3 assistências, números que deixam o brasileiro satisfeito face aos primeiros meses na nova realidade do futebol inglês.





"Sinto-me muito feliz com este início no Tottenham e por poder a ajudar a equipa, mas estou muito motivado para fazer ainda mais. Toda o plantel e equipa técnica reberam-me muito bem e sinto-me em casa. Estamos bem na Premier League, apurámo-nos para a fase seguinte da Liga Europa e temos as taças internas, agora há que focar no trabalho e ir jogo a jogo para que no final da época possamos comemorar", afirmou Carlos Vinícius, em declarações ao 'Globoesporte'.O jogador de 25 anos assume que o grande momento da equipa, atual líder da Premier League, está a ajudar bastante na sua adeptação, mas deixa também grandes elogios José Mourinho. "É importante chegar a um novo clube, com um novo desafio, e fazer golos. Isso dá ainda mais confiança. Mas tudo é fruto do trabalho coletivo. Temos um plantel com jogadores de grande qualidade e um treinador fantástico. Temos tudo para fazer uma grande temporada", remata o avançado.