Carlos Vinícius revela primeiras palavras de Mourinho e 'foge' a comparação com Jorge Jesus

Um dia depois de se ter estreado a marcar pelo Tottenham na Premier League, Carlos Vinícius foi figura numa entrevista levada a cabo pelo Globoesporte na qual falou da sua carreira e da convivência com José Mourinho nos spurs. E inevitável foi também uma questão colocada a propósito da comparação entre o treinador dos londrinos e Jorge Jesus. E aí o avançado brasileiro assume ser difícil escolher.





"Cada um tem suas qualidades, são grandes treinadores. Foi uma honra ter tido a oportunidade de trabalhar com esses dois. Mas o meu tempo com o Jorge Jesus foi muito pouco. Fizemos uma pré-temporada e dois jogos. Mas rapidamente entendes que o Jorge Jesus não foi campeão como foi no Brasil à toa. Só que por outro lado eu tenho o Mourinho que foi campeão de tudo e fez o que fez pelo futebol. Não cabe a mim dizer quem é o melhor", explicou o avançado.Nessa mesma entrevista, Vinícius lembrou também aquilo que sentiu quando chegou às águias em 2019. "Quando cheguei ao Benfica, vi que estava mais do que preparado para despontar como um dos melhores. E, se hoje estou na Premier League, no maior campeonato do mundo, é porque todos esses clubes foram importantes na minha carreira", frisou o dianteiro, por quem os spurs têm uma cláusula de opção fixada nos 45 milhões de euros.Voltando a José Mourinho, Vinigol lembrou aquilo que o técnico lhe disse quando se encontraram pela primeira vez - "Estás preparado para este nível?" - e também a sua resposta - "Mais do que preparado!", mas também deixou elogios à sua forma de trabalhar. "Ele sabe lidar com o balneário, sabe o que o jogador gosta, sabe levar-nos com ele. E, se o balneário está com um clima bom, se estamos felizes, dentro de campo as coisas vão fluir. E ele sabe que isso é importante. O Mourinho está sempre na brincadeira, pergunta todos os dias como estamos, como está a nossa família".A finalizar, de olho no que aí vem, Vinícius traçou os seus objetivos: "Chegar à seleção, jogar um Mundial e firmar o meu nome no principal campeonato do Mundo".