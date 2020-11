Carlos Vinícius sobre José Mourinho: «Dispensa comentários, é top dos tops»

Emprestado pelo Benfica ao Tottenham, Carlos Vinícius soma ainda poucos minutos com a camisola dos spurs - muito por culpa do arranque estonteante de Harry Kane -, mas não esconde a felicidade de competir entre os melhores jogadores do Mundo.

Numa conversa com o compatriota Lucas Moura, num restaurante londrino de comida brasileira, o avançado revelou como recebeu o convite do emblema inglês, como tem vivido os dias desde a sua chegada ao Tottenham e como tem medo "que tudo não passe de um sonho".

"A grandeza do clube e a liga que o clube disputa... é a maior liga, é muito fácil de explicar. Quando recebes um convite desses não há como recusar. 'Agora é a valer', foi o que pensei. E até hoje, quando estou nas instalações do clube, quando vejo na Internet, digo: 'Estou no Tottenham'. Olho para trás e vejo tudo o que passei, agora estou no Tottenham, que é liderado por um treinador que dispensa comentários, top dos tops, olho para o lado e só vejo jogadores top, de seleção... não há palavras. A estrutura... nem sei como explicar", afirmou o brasileiro, num vídeo publicado esta sexta-feira nas redes sociais dos spurs.

O fascínio pelo Hotspur Stadium

"O estádio é 'fera', é top, foram mesmo a todos os detalhes. Quando estou lá dentro já imagino aquilo cheio de pessoas."

"Estou só a viver um milagre, não me perguntes..."

"Às vezes penso: 'Não... é mentira, é mentira'. Nos últimos três anos, desde que cheguei à Europa, tem-me acontecido cada coisa, uma melhor do que a outra. E digo aos meus amigos, e até mesmo à minha mulher, que às vezes tenho medo que seja um sonho. Foi tão duro o passado que às vezes duvidas. Os meus amigos muitas vezes dizem-me: 'Estás no Tottenham, num dos maiores clubes do Mundo', e eu digo: 'Estou só a viver um milagre, não me perguntes...', concluiu.