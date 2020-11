Carro de Harry Kane avaliado em mais de 100 mil euros foi roubado em plena luz do dia

O jornal inglês 'The Sun' revela este sábado que o Range Rover de Harry Kane, um veículo avaliado em cerca de 112 mil euros, foi roubado, em plena luz do dia.





Os bandidos teriam o carro do avançado do Tottenham debaixo de olho já há alguns dias, pois foram filmados várias vezes a passar por ele, de carro.Segundo o mesmo jornal, os ladrões terão usado um dispositivo eletrónico para abrir as portas do veículo.Uma fonte próxima do jogador, que se encontra ao serviço da seleção inglesa, contou que o Kane considera que o roubo "não foi uma coincidência".