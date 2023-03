Conte agradece aos adeptos do Tottenham

Depois de ter sido demitido no domingo do comando do Tottenham, Antonio Conte fez ontem questão de deixar uma mensagem de despedida nas redes sociais, em especial aos adeptos do clube londrino. "Quero agradecer profundamente a toda a gente dos spurs que estimou e partilhou a minha paixão e forma intensa de viver o futebol enquanto treinador. Uma referência especial para os fãs que sempre me apoiaram. Foi inesquecível ouvi-los a cantar o meu nome. A nossa caminhada juntos terminou, desejo-vos o melhor para o futuro", escreveu o técnico italiano, que estava no clube desde novembro de 2021 (sucedeeu a Nuno Espírito Santo). Conte deixa o clube no 4º lugar e a equipa fica entregue ao ex-adjunto Cristian Stellini até final da época.