Conte após derrota humilhante do Tottenham: «Ao fim de três semanas começo a perceber a situação...»

Mudou o treinador, mas o Tottenham continua a desiludir. Depois da saída de Nuno Espírito Santo, por conta dos maus resultados, os spurs até começaram bem com o comando de Antonio Conte, mas esta quinta-feira voltaram a bater no fundo, com uma derrota vista como humilhante pela imprensa diante do Mura, da Eslovénia. Na análise à partida, da Conference League, o treinador italiano foi direto e deixou vários avisos à navegação."Ao fim de três semanas começo a perceber a situação. E não é simples... Neste momento o nível no Tottenham não está muito alto. É uma má derrota para nós. A exibição foi pobre e sabemos que temos muito trabalho pela frente. É um momento difícil. Precisamos de paciência para evoluir, para sermos bons de novo. Fomos pobres, não só tática como tecnicamente, mas também no aspeto mental. Vai demorar o seu tempo a termos o Tottenham de volta. Não levo esta derrota de forma pessoal. Aceitei o desafio de fazer evoluir e construiu um Tottenham para um maior nível. Mas será preciso tempo. Vamos analisar o jogo e falar com os jogadores depois", disse o italiano.Com este resultado, refira-se, o Tottenham fica obrigado a fazer sempre melhor do que o Vitesse para se apurar para a próxima ronda (diante do já apurado Rennes). Os spurs têm os mesmos 7 pontos dos holandeses, mas contam com desvantagem no confronto direto.