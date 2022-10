Conte e a arbitragem do jogo com o Sporting: «Ou não percebo de futebol ou o VAR está a ver outra imagem»

Antonio Conte não poupou nas críticas ao VAR , após o golo anulado ao Tottenham no último minuto do jogo com o Sporting, e voltou à carga esta sexta-feira, na antevisão ao encontro de amanhã com o Bournemouth."O que aconteceu no último jogo foi incrível, incrível. Tu marcas, já estás apurado para a próxima fase, celebras e depois tens de esperar cinco minutos para ver a situação com o VAR. Tomas a decisão e não sabes se está certo ou errado. Isto não é futebol, porque cortas a emoção de todos e principalmente dos jogadores, porque não sabes", começou por apontar o técnico do clube inglês."Marcas um golo e não sabes o que acontece depois. Alguém cometeu uma falta um minuto antes? Ou descobre uma falta um minuto antes e o golo vai ser anulado? Aconteceu isso. Aconteceu, mas só acontece quando eles querem que aconteça. A diferença é essa", acrescentou, indo mesmo mais longe ao dizer que faria um melhor trabalho do que quem esteve encarregue do VAR nesse encontro."Quando estou em casa e vejo a imagem, estou a ver outro jogo e vejo a imagem. Para mim é fácil tomar a melhor decisão. Em vez disso, vês que ele toma a decisão oposta. Ou eu não percebo de futebol ou quem fica no VAR está a ver outra imagem", atirou Conte.Na mesma conferência de imprensa, Conte deixou elogios a Bryan Gil e comparou-o a Bernardo Silva. "Se tiver de compará-lo com alguém, consigo vê-lo como Bernardo Silva na estrutura do City. Mas, para mim, Bernardo Silva é fisicamente mais forte do que ele, neste momento, mas estamos a falar desse tipo de jogadores", referiu.