Conte e os rumores que o ligam ao PSG: «Não gosto quando tentam inventar notícias...»

Antonio Conte revelou-se irritado esta sexta-feira com os rumores que o ligam ao comando técnico do PSG na próxima temporada, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo entre Tottenham e Leicester."Claro que penso que é bom quando outro clube aprecia o teu trabalho, mas isso é uma coisa. A verdade é que não gosto quando as pessoas tentam inventar notícias só para falar e para criar problemas. Isso não é correto e não é justo para quem está nos clubes e para os meus jogadores. Para além disso, estamos muito focados nestes últimos cinco jogos que faltam", frisou o treinador do Tottenham, em declarações citadas pelo 'FootbalLondon'."Este tipo de situação faz-me a sorrir, porque penso que as pessoas que querem dizer alguma coisa, têm de mostrar respeito por todas as partes envolvidas nesta situação e não inventar fake news e dizer várias mentiras", sustentou Conte.