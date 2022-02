Conte já abre a porta à saída do Tottenham: «Talvez não seja assim tão bom...»

No sábado, o Tottenham surpreendeu tudo e todos ao ganhar em casa do Manchester City por 3-2. Poucos dias depois, esta quarta-feira, voltou a surpreender, mas agora pelo aspeto negativo, ao perder diante do Burnley, uma equipa que luta para não descer. Após a partida, Antonio Conte não esteve com meias medidas e até abriu a porta à saída."Estamos a trabalhar muito, temos trabalhado no duro. Creio que temos feito de tudo para melhorar, mas não é suficiente, é muito frustrante. É a primeira vez na minha vida que sofro quatro derrotas em cinco jogos. Talvez não seja assim tão bom... O Tottenham trouxe-me para melhorar, mas sou honesto e não posso fechar os olhos. Quero acabar a época. Detesto perder, mas perdemos quatro dos últimos cinco jogos. Isto é inaceitável. Não o aceito. Quero tentar mudar esta situação", declarou o técnico."Olhando para os últimos cinco jogos, temos jogado como se estivéssemos a lutar para não descer. Talvez haja algo de errado e quero assumir a responsabilidade. Tendo-a, estou aberto a qualquer decisão. Quero ajudar o Tottenham desde o primeiro dia em que cá cheguei. Tal como quero receber o meu salário. Isto não é correto neste momento", acrescentou.