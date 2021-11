Conte não está para brincadeiras no Tottenham: desta vez proibiu ketchup e maionese

Antonio Conte chegou há poucos dias ao comando técnico do Tottenham, e até agora tem levado o cargo muito a sério. A estreia (agitada) do italiano ao serviço dos spurs terminou com um empate sem golos diante do Everton (0-0), e o 'The Athletic' avança que, não satisfeito, o treinador proibiu o ketchup e a maionese no clube, e tirou as sanduíches das máquinas automáticas das instalações, chegando mesmo a alertar alguns jogadores para o excesso de peso.De resto, uma das medidas implementadas pelo italiano até ao momento foi a de que todos os jogadores, antes dos treinos matinais, precisam de comer juntos, para evitar desvios às dietas definidas pelos especialistas do Tottenham."Todos os jogadores precisam de trabalhar para melhorar a sua condição física e poder enquadrar-se na minha ideia de futebol. Necessitam de aumentar a sua capacidade de sofrimento", explicou o treinador, numa das primeiras conferências que deu enquanto responsável pela formação londrina.