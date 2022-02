Conte pede mais critério na política de contratações do Tottenham

Antonio Conte, treinador do Tottenham, falou sobre as recentes contratações do clube inglês, defendendo que tem que existir um maior critério nas mesmas. “Normalmente compram-se jogadores para reforçar a equipa. Mas se os deixas sair por empréstimo passados dois ou três anos, significa que talvez tenhas feito algo mal no passado. Temos que prestar mais atenção no futuro quando formos para o mercado”, alertou o italiano, lembrando casos de jogadores como Ndombélé, Lo Celso e Bryan Gil, recém-chegados a Londres e que acabaram por ser, todos eles, emprestados neste mercado de inverno.

Os spurs venderam Dele Alli, para o Everton, ao passo que Bentancur e Kulusevski, ambos vindos da Juventus, reforçaram o plantel.