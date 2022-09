Conte: «Tottenham precisa de mais três janelas de transferências para lutar por títulos»

Antonio Conte mostrou-se satisfeito com os 172 milhões de euros investidos pelo Tottenham em reforços nesta janela de transferências, mas lembrou que o clube londrino ainda não pode ser considerado candidato ao título inglês."Olho para os plantéis das outras equipas de topo e vejo uma distância muito grande. Para sermos competitivos, lutarmos para ser candidatos ao título, tentar a qualificação para a Liga dos Campeões e estar ao mesmo nível do que os outros precisamos de, pelo menos, três janelas de transferências", começou por referir o treinador dos spurs na conferência de imprensa, onde fez a antevisão ao jogo deste sábado (15 horas) com o Fulham, de Marco Silva."Tenho a certeza que estamos no caminho certo pela capacidade que o clube tem de investir neste momento. Temos de ser realistas e perceber que há certos clubes que investem diferentes montantes e outros que só conseguem investir valores normais. O caminho é duro devido a esse aspeto. Fizemos as coisas certas, mas acabámos de começar. Estamos muito longe de já ter a situação terminada", acrescentou, reforçando a ideia."Penso que fizemos o que podíamos e no momento certo, porque a visão era muito clara sobre o dinheiro que tínhamos para gastar e sobre conseguir os jogadores a custo zero ou emprestados, porque depois gastámos dinheiro com dois jogadores - Richarlison e Yves Bissouma - e outros jogadores emprestados ou a custo zero", concluiu.