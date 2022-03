Conte volta a abordar "altos e baixos" do Tottenham: «É impossível mudar o clube num segundo»

Antonio Conte voltou a abordar a situação do Tottenham. Os spurs foram eliminados na passada terça-feira da Taça de Inglaterra pelo Middlesbrough , que já tinha vencido o Manchester United, e o treinador italiano frisou ser "impossível", tanto para ele como para qualquer outro técnico, "mudar o rumo do clube num curto espaço de tempo"."Desde o meu primeiro dia aqui que digo isto. A história do Tottenham é esta, muitos altos e baixos. Para ser competitivo, para tentar ganhar algo, lutar por algo importante e fazer uma equipa forte, a primeira coisa que é preciso é estabilidade", referiu Conte, citado pelo 'The Sun'.E prosseguiu: "Não é simples fazer isto e mudar o rumo que o clube tem há tantos anos. Num curto espaço de tempo é impossível, não só para mim como, na minha opinião, para qualquer treinador que chegue e tente mudar tudo em um segundo", rematou.Recorde-se que o treinador do Tottenham até já abriu a porta a uma possível saída , quando se questionou se a situação no clube "poderia ser sua culpa".