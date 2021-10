Cristian Romero sobre Messi: «Qualquer pessoa que perceba de futebol sabe que é um deus»

Cristian Romero, atualmente ao serviço do Tottenham, esteve, desde muito cedo, ligado emocionalmente ao Barcelona. Colega de seleção de Messi e um dos jogadores que 'ajudou' o astro albiceleste a conquistar a Copa América, o central dos spurs falou à 'talkSPORT' acerca da transferência para Inglaterra e da relação que mantém com La Pulga, assim como de alguns momentos que passou na Juventus com Cristiano Ronaldo.





"Sinto-me muito bem. Estou muito feliz por ter dado este passo. Quando tens a oportunidade de jogar na Premier League, não é algo que penses duas vezes. É um grande teste, mas estou muito contente por estar aqui", começou por afirmar o argentino, que chegou ao Tottenham por empréstimo da Atalanta em agosto deste ano.Romero recordou ainda os tempos de infância. "Crescer na Argentina, jogar nas camadas jovens de vários clubes, faz com que te tornes forte e que cresças muito. Fico feliz quando olho para o meu passado".Questionado sobre os seus ídolos, o central dos spurs referiu, sem surpresa, alguns ex-colegas de posição. "Mascherano e Puyol eram dois jogadores que eu via muito quando jogavam pelo Barcelona. Enquanto estive na Juventus, tive a oportunidade de treinar ao lado de campeões como Chiellini e Bonucci. Aprendi muito com o Chiellini, falava muito com ele".O defesa, que em Itália também já representou o Génova, deixou ainda muitos elogios ao compatriota Lionel Messi, destacando a sua "humildade". "Não é só um grande jogador, é um deus do futebol. E não sou só eu que o digo. Qualquer pessoa que perceba de futebol vai dizê-lo. Ter a oportunidade de jogar com ele é incrível e, enquanto pessoa, admiro-o muito. É muito humilde".Romero recordou também os tempos que passou ao lado de Cristiano Ronaldo no balneário da Juventus onde, apesar de não ter tido oportunidades, treinou inúmeras vezes com a equipa principal. "Tive a oportunidade de treinar e jogar com ele. É uma pessoa muito boa e alguém que admiro muito enquanto futebolista", concluiu.