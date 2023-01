Danjuma reforça Tottenham até final da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional holandês Arnaut Danjuma vai representar os ingleses do Tottenham por empréstimo dos espanhóis do Villarreal até ao final da época, informaram esta quarta-feira os dois clubes.

"Temos o prazer de anunciar a contratação de Arnaut Danjuma por empréstimo ao Villarreal até ao final da época 2022/23 sujeito a autorização internacional", escreveram os spurs, no site oficial.

Este é o regresso do avançado nascido em Lagos, Nigéria, a Inglaterra, depois de ter vestido as cores do Bournemouth entre 2019 e 2021.

Esta temporada, ao serviço do 'submarino amarelo', anotou seis golos em 17 partidas oficiais.