Danny Rose e o descalabro do Tottenham: «Só consigo pensar: como raio estou desempregado?»

Antigo jogador do Tottenham (entre 2007 e 2021) e Newcastle (apenas por uma temporada, em 2020), Danny Rose esteve este domingo na função de comentador da Sky Sports no duelo entre as duas equipas no St. James Park e foi com claro sentimento de estupefação que viu o sucedido em campo, com uma goleada dos magpies por 6-1 . Ao intervalo, numa altura em que o marcador apontava 5-0, o esquerdino deixou uma frase que... diz tudo."O Jamie [Redknapp] disse que tens de ter as pessoas certas para jogar com quatro defesas. Enganei-me [ao defender a utilização de uma linha de quatro], mas houve demasiados erros. Tudo o que tenho pensado após esta primeira parte é 'como raio estou desempregado?' Estar a perder por 5-0 ao fim de 20 minutos não é algo de um clube que supostamente é gigante", atirou o antigo defesa, claramente pouco impressionado com o que via em campo.