Dele Alli pronto a 'despachar' em janeiro: os planos do Tottenham para o médio

Dele Alli está a passar por um período negativo no Tottenham, pelo qual disputou apenas um jogo sob o comando de Antonio Conte. Segundo o portal inglês 'The Athletic', o treinador italiano terá dado indicação aos responsáveis do clube londrino para dispensar o médio, numa altura em que falta menos de um mês para a abertura do mercado de transferências de inverno.O salário elevado auferido pelo internacional inglês é também um dos motivos que ajuda a sustentar a decisão. Ainda assim, o mais provável é que a saída seja feita por empréstimo, até porque caso regresse à sua melhor forma, Alli pode ainda fazer valer aos spurs um significativo encaixe financeiro ou, até, voltar a fazer parte das opções do Tottenham.