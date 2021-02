Dier responde a Mourinho e atira: «A equipa não está a jogar bem»

Se Mourinho diz que Eric Dier está a atravessar uma crise de confiança, Eric Dier diz que... não. Ao 'The Guardian, o defesa rebateu as críticas do treinador do Tottenham e apontou ao momento que atravessam os spurs.





E prosseguiu: "Sou um rapaz crescido, sei que esta é uma profissão brutal e foco-me apenas em dar o meu melhor sempre que tenho uma oportunidade. Procuro sempre a melhor versão de mim, em todos os treinos. Sei que vou ter jogos bons e outros menos bons, mas sempre de consciência de limpa porque vou dar o meu melhor em todos. O que vem de fora não me afeta porque confio em mim".

"Não sinto que esteja com falta de confiança. Já passei por isso, sei bem o que é não acreditares em ti, mas esta época ainda não passei por isso. Estamos a passar por um mau momento, mas é preciso colocar as coisas em contexto. Sinto-me confiante com as minhas exibições durante a maioria da temporada. Se baixei de forma? Sim, mas isso tem a ver com a equipa em geral, que não está a jogar bem", afirmou.