Dois jogadores do Tottenham dão positivo à covid-19 após participarem em festa natalícia

Erik Lamela e Giovani Lo Celso acusaram hoje positivo à covid-19 e não estão no jogo com o Leeds, isto depois de terem participado numa festa de Natal que juntou jogadores do Tottenham e do West Ham. Os dois clubes já condenaram o sucedido.





A festa teve lugar em casa de Giovani Lo Celso e uma imagem partilhada por um dos presentes nas redes sociais mostra que, além do anfitrão, estiveram também Erik Lamela e Sergio Reguilon - que já disse ter passado o Natal sozinho - , também eles jogadores dos spurs, acompanhados pelas respetivas famílias.O argentino Manuel Lanzini, médio do West Ham, também esteve na ocasião, que terá juntado 18 pessoas no total.O Tottenham emitiu um comunicado sobre o sucedido. "Estamos extremamente desiludidos e condenamos veementemente esta imagem que mostra alguns dos nossos jogadores com familiares e amigos no Natal."