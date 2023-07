Dono do Tottenham entrega-se às autoridades nos Estados Unidos

Joe Lewis, bilionário inglês dono do Tottenham, entregou-se às autoridades norte-americanas, em Nova Iorque, e deve ser presente a um juiz ainda hoje, avança a imprensa inglesa. É acusado de fazer uso de informações privilegiadas na bolsa.O procurador Damian Williams acusou Lewis de levar a cabo uma "corrupção empresarial clássica" ao orquestrar um esquema com o uso de informações privilegiadas, com vista a beneficiar amantes, assistentes pessoais e amigos na bolsa de valores.Lewis passaria dicas a essas pessoas, que depois teriam lucros de milhões de dólares no mercado de ações. Ao que parece beneficiava apenas terceiros. "Usava informação privilegiada para compensar funcionários ou como forma de presentear amantes e amigos. Trata-se de corrupção empresarial clássica. É batota e é ilegal. As leis têm de se aplicar a toda a gente, independentemente de quem sejas", acrescentou o procurador.O advogado de Lewis garantiu, por sua vez, que as autoridades "cometeram um enorme erro" e que o seu cliente apresentou-se voluntariamente para se defender das acusações.Joe Lewis é inglês mas vive nos Estados Unidos. Raramente é visto no Reino Unido.