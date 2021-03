Duas vitórias consecutivas para Mourinho na Premier League: não acontecia desde novembro

O Tottenham de Mourinho bateu (1-0) o Fulham e alcançou o segundo triunfo seguido na Premier, o que não ocorria desde 21 de novembro (série de quatro). O autogolo de Adarabioyo (19’) permitiu ao Special One festejar no jogo antecipado da 33ª jornada, no qual Cavaleiro foi titular. O Fulham viu um golo anulado a Maja (63’) por a bola ter tocado na mão de Lemina na fase de construção.





Cruzamento de Son e Adarabioyo marca na própria baliza: Tottenham em vantagem com este golo Cruzamento de Son e Adarabioyo marca na própria baliza: Tottenham em vantagem com este golo

“Foi um jogo duro. Tivemos chances para matá-lo, mas não conseguimos. Lloris mostrou, com um par de defesas, que é o melhor guardião francês. O golo anulado? A minha opinião não é importante. Há que respeitar a visão dos árbitros”, disse o treinador português.