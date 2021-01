«É a equipa que mais gosto na Premier League»: a escolha de Mourinho que surpreende

Depois de um final de 2020 de altos e baixos, que atirou a equipa para longe do primeiro lugar, o Tottenham começa 2021 com duelos que os analistas apontam como acessíveis, mas na mente de José Mourinho está algo bem distinto. Depois de ganhar ao Leeds, os spurs defrontam o Aston Villa (dentro de duas semanas), uma equipa que tem enchido as medidas ao técnico português.





"As pessoas dizem que, depois de defrontarmos os do top-6, os jogos são mais fáceis, mas não acredito nisso. O Leeds é uma equipa capaz de criar problemas a qualquer adversário e o próximo oponente, o Aston Villa, é a minha equipa preferida na Premier League neste momento, aquela que mais gosto de ver, com jogadores muito bons e com uma boa orientação. É isso que nos espera", declarou o técnico, aludindo ao tal encontro marcado para dentro de duas semanas.Ainda assim não se pense que o tempo até lá será sem partidas, já que o Tottenham defrontará o Brentford e o Marine, em duelos da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra, na terça-feira e no próximo domingo, respetivamente.