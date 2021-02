«É como se Bale estivesse feliz por estar no banco»: regresso ao Tottenham não mudou atitude

Gareth Bale parece conformado em ser suplente, seja no Real Madrid ou agora no Tottenham, atitude que mereceu críticas por parte de Graeme Souness, treinador escocês que orientou o Benfica entre 1997 e 1999. Após o empate do Tottenham no domingo, no reduto do Brighton, em que o internacional galês foi titular na equipa de Mourinho, sendo no entanto substituído aos 61 minutos, Souness apontou o dedo a Bale mas também ao treinador português, que na conferência de antevisão do jogo apelou a Bale para aproveitar a ausência forçada de Harry Kane.





"Vejo um jogador de classe mundial regressar ao clube que ama e é como se ele estivesse feliz por estar no banco. Se não está feliz com isso - que era o que dizia que acontecia no Real Madrid -, que diga. Que diga que não está feliz e que não tem minutos suficientes", comentou Graeme Souness à Sky Sports."Estes devem ser os seus melhores anos. Durante os jogos, as câmaras focam-no sempre que há substituições e parece que não se importa por não ser um dos jogadores escolhidos", sublinhou Souness, apontando o dedo também a José Mourinho: "Se Bale está apto para estar no banco, então está apto para jogar, uma hora, meia hora."