Em Inglaterra dizem que Harry Kane vai forçar saída se o Tottenham não chegar à Champions

O site 'The Athletic' avança que Harry Kane vai forçar a saída do Tottenham no próximo verão se a equipa treinada por José Mourinho não garantir a qualificação para a Liga dos Campeões.





O avançado inglês está "frustrado" pela falta de troféus e preocupado com o facto de os spurs poderem ficar de fora da Liga Milionária pelo segundo ano consecutivo.O capitão da seleção inglesa, de 27 anos, é desejado pelo Manchester City e pelo Manchester Unmited, mas também já foi associado ao Real Madrid.O Tottenham, que amanhã recebe o Manchester United, é sexto na Premier League. Para entrar na fase de grupos da Champions tem de garantir um lugar entre os quatro primeiros.